Кухаревич розлучився з моделлю Зотовою після двох років стосунків

Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

В українському футболі розпалася одна з найкрасивіших пар. Форвард шотландського "Гіберніана" Микола Кухаревич та модель Дарія Зотова більше не разом.

Про розтавання можна судити з того, що вони відписалися один від одного в соцмережах, повідомив портал Новини.LIVE.

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Розтавання футболіста та моделі

Після того, як вони з Кухаревичем відписались одне від одного Дарія знову почала постити в соцмережах гарячі фото, де на ній не багато одягу. При цьому, були знімки, де вона пікантно приспустила штани у звичайному образі.

Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Зазначимо, що Зотова і Кухаревич перебували у стосунках понад два роки, часто ділячись спільними фото. Наразі спільні знімки видалені.

Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Зотова, професійна модель для відомих брендів, вважалася однією з найпривабливіших партнерок українських футболістів. Можливо, футболісту доводилось ревнувати після чергових публікацій дівчини в соцмережах, бо вони приваблювали інших чоловіків.

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