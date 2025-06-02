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Український футболіст розстався з однією з найкрасивіших дівчат

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Дата публікації: 2 червня 2025 07:30
Кухаревич розлучився з моделлю Зотовою після двох років стосунків
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

В українському футболі розпалася одна з найкрасивіших пар. Форвард шотландського "Гіберніана" Микола Кухаревич та модель Дарія Зотова більше не разом.

Про розтавання можна судити з того, що вони відписалися один від одного в соцмережах, повідомив портал Новини.LIVE.

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A post shared by Dariia Zotova (@di__zotova)

Колишня дівчина Кухаревича популярна в соціальних мережах. В Instagram на неї підписано 32,4 тисячі фоловерів.

Розтавання футболіста та моделі

Після того, як вони з Кухаревичем відписались одне від одного Дарія знову почала постити в соцмережах гарячі фото, де на ній не багато одягу. При цьому, були знімки, де вона пікантно приспустила штани у звичайному образі.

Дария Зотова
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Зазначимо, що Зотова і Кухаревич перебували у стосунках понад два роки, часто ділячись спільними фото. Наразі спільні знімки видалені.

Дария Зотова
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova
Дария Зотова
Дарія Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova

Зотова, професійна модель для відомих брендів, вважалася однією з найпривабливіших партнерок українських футболістів. Можливо, футболісту доводилось ревнувати після чергових публікацій дівчини в соцмережах, бо вони приваблювали інших чоловіків.

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Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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