Галатасарай хочет купить Лунина и приготовил за игрока крупную сумму

Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин летом может стать целью для многих клубов. Нынешний клуб готов отпустить вратаря, если их устроит предложение.

Среди претендентов на Лунина оказался стамбульский "Галатасарай", сообщил Sporx.

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Андрей Лунин. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунин покинет "Реал"

По информации источника, "Галатасарай" серьезно заинтересован в подписании Лунина и видит в нем основного голкипера.

Турецкий клуб, вроде бы, готов выложить 20 млн евро за 26-летнего голкипера.

В этом сезоне Лунин провел за "Реал" 14 матчей, пропустив 19 голов и сыграв пять "сухих" игр. Его действующий контракт с мадридцами действует до 2030 года.

Помешать летнему трансферу может одна из последних травм конкурента Лунина Тибо Куртуа. У бельгийца нашли сакроилеит, из-за которого под вопросом его игра на Клубном чемпионате мира, который стартует 18 июня матчем против "Аль-Хилаля" из Саудовской Аравии.

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