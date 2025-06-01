У Лунина появился шанс: Куртуа снова болеет

Шанс Лунина — у Куртуа проблемы со здоровьем перед стартом КЧМ
У голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина появился шанс сыграть в стартовом составе. У его конкурента Тибо Куртуа снова проблемы со здоровьем.
О проблемах Куртуа сообщила пресс-служба клуба.
У Куртуа возникли проблемы
По информации "Реала", у Куртуа диагностировали сакроилеит — это воспалительное заболевание, которое локализуется в крестцово-подвздошном сочленении и возникает из-за травматического повреждения, большой нагрузки на суставы.
Подобные проблемы являются распространенными у спортсменов очень высокого роста. У 33-летнего Куртуа рост составляет два метра.
Пока не сообщается, сколько бельгийцу понадобится на восстановление. Однако его участие в Клубном чемпионате мира, который стартует 18 июня, под вопросом. Возможно, Тибо придется выбирать между турниром и подготовкой к новому сезону.
На КЧМ "Реал" Мадрид стартует матчем против "Аль-Хилаля" из Саудовской Аравии.
Отметим, что с возрастом у Куртуа чаще случаются травмы.
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