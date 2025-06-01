У Луніна з'явився шанс: Куртуа знову хворіє

Шанс Луніна — у Куртуа проблеми зі здоров'ям перед стартом КЧС
У голкіпера мадридського "Реалу" Андрія Луніна з’явився шанс зіграти у стартовому складі. У його конкурента Тібо Куртуа знову проблеми зі здоров’ям.
Про проблеми Куртуа повідомила пресслужба клубу.
У Куртуа виникли проблеми
За інформацією "Реалу", у Куртуа діагностували сакроілеїт — це запальне захворювання, що локалізується в крижово-клубовому зчленуванні та виникає через травматичне пошкодження, велике навантаження на суглоби.
Подібні проблеми є розповсюдженими у спортсменів дуже високого зросту. У 33-річного Куртуа зріст складає два метри.
Наразі не повідомляється, скільки бельгійцю знадобиться на відновлення. Однак його участь в Клубному чемпіонаті світу, який стартує 18 червня, під питанням. Можливо, Тібо прийдеться вибирати між турніром та підготовкою до нового сезону.
На КЧС "Реал" Мадрид стартує матчем проти "Аль-Хілаля" із Саудівської Аравії.
Зазначимо, що з віком у Куртуа частіше трапляються травми.
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