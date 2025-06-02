Галатасарай хоче купити Луніна й приготував за гравця велику суму

Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Воротар мадридського "Реалу" Андрій Лунін влітку може стати ціллю для багатьох клубів. Нинішній клуб готовий відпустити воротаря, якщо їх влаштує пропозиція.

Серед претендентів на Луніна опинився стамбульський "Галатасарай", повідомив Sporx.

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Андрій Лунін. Фото: instagram.com/lunin_andrey

Лунін покине "Реал"

За інформацією джерела, "Галатасарай" серйозно зацікавлений у підписанні Луніна та бучить його основним голкіпером.

Турецький клуб, начебто, готовий викласти 20 млн євро за 26-річного голкіпера.

Цього сезону Лунін провів за "Реал" 14 матчів, пропустивши 19 голів і зігравши п’ять "сухих" ігор. Його чинний контракт з мадридцями діє до 2030 року.

Завадити літньому трансферу може одна із останніх травм конкурента Луніна Тібо Куртуа. У бельгійця знайшли сакроілеїт, через який під питанням його гра на Клубному чемпіонаті світу, який стартує 18 червня матчем проти "Аль-Хілаля" із Саудівської Аравії.

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