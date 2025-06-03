Бражко та Квіткова можуть зустрічатися — деталі роману

Телезірка Дар'я Квіткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Українська телезірка Дар'я Квіткова та футболіст збірної України Володимир Бражко опинилися в центрі уваги після чуток про їхній роман. Інформацію активно обговорюють у соцмережах і ЗМІ, особливо після спільної появи пари на весіллі друзів.

Не виключено, що між Дар'єю та Володимиром щось більше, ніж просто дружба. Портал Новини.LIVE розібрався в чутках та висунув свою версію того, що відбувається.

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На опублікованих відео помітно, як Володимир Бражко і Дар'я Квіткова тримаються за руки та виглядають дуже близькими. Пізніше в Instagram з'явилися схожі фотографії та деталі, що натякають на спільне проведення часу.

Володимир Бражко перед матчем. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Хоча офіційного підтвердження з боку Квіткової та Бражка не було, Дар'я обмежилася фразою: "Усьому свій час", відповідаючи на запитання підписників.

Дар'я Квіткова під час фотосесії. Знімок: instagram.com/kvittkova/

Що пов'язує Квіткову та Бражка

Користувачі звернули увагу, що у пари збігаються локації на фото, елементи одягу й навіть часові проміжки сторіс. Також ходять чутки, що Володимир зробив татуювання, схоже на те, що є у Квіткової.

Дар'я Квіткова під час тренування. Фото: instagram.com/kvittkova/

Сама Дар'я після розлучення з Микитою Добриніним довго не коментувала своє особисте життя, а тепер, схоже, вирішила рухатися далі. Бражко, своєю чергою, залишається одним із найперспективніших гравців "Динамо" та регулярно потрапляє до складу молодіжної збірної України.

Якщо стосунки підтвердяться, це може стати новою яскравою медійною історією на стику футболу та інфлюенсер-культури в Україні.

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