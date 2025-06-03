Бражко и Квиткова могут встречаться — детали романа

Телезвезда Дарья Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/

Украинская телезвезда Дарья Квиткова и футболист сборной Украины Владимир Бражко оказались в центре внимания после слухов об их романе. Информацию активно обсуждают в соцсетях и СМИ, особенно после совместного появления пары на свадьбе друзей.

Не исключено, что между Дарьей и Владимиром нечто большее, чем просто дружба. Портал Новини.LIVE разобрался в слухах и выдвинул свою версию происходящего.

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На опубликованных видео заметно, как Владимир Бражко и Дарья Квиткова держатся за руки и выглядят очень близкими. Позже в Instagram появились похожие фотографии и детали, намекающие на совместное времяпрепровождение.

Владимир Бражко перед матчем. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Хотя официального подтверждения со стороны Квитковой и Бражко не было, Дарья ограничилась фразой: "Всему свое время", отвечая на вопросы подписчиков.

Дарья Квиткова во время фотосессии. Снимок: instagram.com/kvittkova/

Что связывает Квиткову и Бражко

Пользователи обратили внимание, что у пары совпадают локации на фото, элементы одежды и даже временные промежутки сторис. Также ходят слухи, что Владимир сделал татуировку, похожую на ту, что есть у Квитковой.

Дарья Квиткова во время тренировки. Фото: instagram.com/kvittkova/

Сама Дарья после развода с Никитой Добрыниным долго не комментировала свою личную жизнь, а теперь, похоже, решила двигаться дальше. Бражко, в свою очередь, остаётся одним из самых перспективных игроков "Динамо" и регулярно попадает в состав молодежной сборной Украины.

Если отношения подтвердятся, это может стать новой яркой медийной историей на стыке футбола и инфлюенсер-культуры в Украине.

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