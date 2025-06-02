Гвардиола не считает Ямаля новым Месси для Барселоны

Хосеп Гвардиола командует игрой "Манчестер Сити". Фото: Reuters/David Klein

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал стремительное восхождение 17-летнего Ламина Ямаля и его сравнения с легендарным Лионелем Месси.

Каталонский специалист, под руководством которого Месси стал одним из величайших в истории, отметил уникальный потенциал молодого таланта "Барселоны", сообщает Football Transfers.

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Ламин Ямаль стал одним из открытий сезона 2024/25: он забил 18 голов и отдал 28 результативных передач, став реальным претендентом на "Золотой мяч". После подписания нового контракта с "Барселоной" он войдет в тройку самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Однако Гвардиола не стал напрямую сравнивать Ямаля с Месси, подчеркнув, что путь молодого испанца только начинается, и ему нужно спокойно развиваться без давления.

Лионель Месси в матче за "Интер Майами". Фото: Reuters/Sam Navarro

Гвардиола — о развитии и контракте Ямаля

По мнению наставника "Манчестер Сити", Ямаль находится в идеальной среде: под опекой "Ханси" Флика и в условиях, когда клуб знает, как обращаться с юными звездами. Вопрос о возможной позиции Ямаля в будущем он оставил открытым, но подчеркнул его разрушительный потенциал на фланге.

Ламин Ямаль празднует чемпионство "Барселоны". Фото: Reuters/Albert Gea

Также Гвардиола высказался по поводу нового контракта Ламина, по которому тот будет зарабатывать около 8 млн евро в год — рекордную сумму по меркам игроков до 18 лет.

"Если ему платят такие деньги, значит, он это заслужил. Его окружение правильное. Он развивается. Это никак не помешало Месси. Если клуб платит, значит, игрок стоит того. Я рад, что он продолжит в "Барсе". В матче с "Интером" все играли на него — это поразительно. Как сказал Флик, главное продолжать работать. Он в лучшем месте для роста", — сказал Гвардиола.

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