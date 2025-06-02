Индзаги может покинуть Интер ради рекордной зарплаты

Симоне Индзаги после финала ЛЧ-2025. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

После болезненного поражения в финале Лиги чемпионов от ПСЖ (0:5) главный тренер "Интера" Симеоне Индзаги оказался перед важным выбором. Итальянец должен принять окончательное решение о своём будущем уже во вторник, 3 июня.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Индзаги встретится с руководством миланского клуба, чтобы обсудить итоги сезона и дальнейшие перспективы.

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В "Интере" хотят сохранить наставника, однако сам Симоне Индзаги пока не дал однозначного ответа. Одновременно на столе у тренера лежит предложение от саудовского гранда "Аль-Хиляль", которое может кардинально изменить его карьеру и статус.

Симоне Индзаги во время матча. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Что предлагает Индзаги "Аль-Хиляль"

По данным испанской прессы, саудовцы готовы подписать контракт с Индзаги сроком на два года с зарплатой в районе 50 млн евро. В случае согласия он станет самым высокооплачиваемым тренером в мире, обогнав даже таких специалистов, как Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне.

"Аль-Хиляль" активно укрепляется перед Клубным чемпионатом мира, в котором примет участие вместе с "Реалом" и другими грандами. Новый тренер и потенциальные трансферы станут частью глобального проекта клуба, направленного на доминирование не только в Азии, но и на мировой арене.

Решение Индзаги ожидается в ближайшие дни, и оно может повлиять не только на "Интер", но и на весь трансферный рынок тренеров этим летом.

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