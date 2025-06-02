Індзагі може покинути Інтер заради рекордної зарплати

Сімоне Індзагі після фіналу ЛЧ-2025. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Після болючої поразки у фіналі Ліги чемпіонів від ПСЖ (0:5) головний тренер "Інтера" Сімеоне Індзагі опинився перед важливим вибором. Італієць має ухвалити остаточне рішення про своє майбутнє вже у вівторок, 3 червня.

За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, Індзагі зустрінеться з керівництвом міланського клубу, щоб обговорити підсумки сезону і подальші перспективи.

Реклама

Читайте також:

В "Інтері" хочуть зберегти наставника, проте сам Сімоне Індзагі поки що не дав однозначної відповіді. Водночас на столі в тренера лежить пропозиція від саудівського гранда "Аль-Хіляль", яка може кардинально змінити його кар'єру та статус.

Сімоне Індзагі під час матчу. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Що пропонує Індзагі "Аль-Хіляль"

За даними іспанської преси, саудівці готові підписати контракт з Індзагі терміном на два роки із зарплатою в районі 50 млн євро. У разі згоди він стане найбільш високооплачуваним тренером у світі, обігнавши навіть таких фахівців, як Хосеп Гвардіола та Дієго Сімеоне.

"Аль-Хіляль" активно зміцнюється перед Клубним чемпіонатом світу, у якому візьме участь разом із "Реалом" та іншими грандами. Новий тренер і потенційні трансфери стануть частиною глобального проєкту клубу, спрямованого на домінування не тільки в Азії, а й на світовій арені.

Рішення Індзагі очікується найближчими днями, і воно може вплинути не тільки на "Інтер", а й на весь трансферний ринок тренерів цього літа.

Нагадаємо, у мадридському "Реалі" ухвалили важливе рішення щодо Андрія Луніна.

У захисника "Арсеналу" Олександра Зінченка є одразу три пропозиції щодо продовження кар'єри.

У списку фаворитів на отримання "Золотого м'яча" відбулися важливі зміни.