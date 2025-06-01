Скільки Катар заплатив за перемогу ПСЖ у Лізі чемпіонів — стала відома сума

Власник "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаїфі. Фото: Reuters

Катарські шейхи, які володіють "Парі Сен-Жермен", з 2011 року йшли до перемоги в Лізі чемпіонів. Для цього купувались Златан Ібрагімович, Неймар, Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе.

Однак, довгоочікуваний кубок виграв найслабший за іменами склад за останні п'ять років, повідомив портал Новини.LIVE.

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Скільки коштувала перемога в ЛЧ

Катар та їх ставленик Нассер Аль-Хелаїфі з 2011 року вклали у клуб 3,1 мільярда євро. Ця сума включає трансфери, зарплати гравців і тренерського штабу, а також компенсації за розірвання контрактів.

Перед початком минулого сезону команда залишилась без Кіліана Мбаппе й катарські інвестори запросили молодих гравців, від яких очікували лише перемоги в чемпіонаті. Однак, французи виграли у всіх турнірах, а Усман Дембеле є головним претендентом на Золотий м'яч-2025.

Власник "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаїфі обняв Луїса Енріке. Фото: Reuters

Під керівництвом Луїса Енріке в цьогорічній Лізі чемпіонів команда в плей-оф пройшла "Ліверпуль", "Астон Віллу", і "Арсенал".

Команда цього сезону виграла Лігу 1 та Кубок Франції, оформивши свій перший требл.

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