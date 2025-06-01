Фанати ПСЖ влаштували погроми в Парижі після перемоги у фіналі ЛЧ

Один із уболівальників "ПСЖ". Фото: Reuters

Французький "ПСЖ" вперше в своїй історії переміг у Лізі чемпіонів. У фінальному матчі команда здолала "Інтер" з рахунком 5:0.

Після гри в Парижі почалися масові сутички, через які постраждало місто, повідомив портал Новини.LIVE.

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Після фінального свистка французи почали святкувати. Більшість це робила під дією алкоголю, що й привело до масових погромів.

Уболівальники "ПСЖ" почали з запалених фаєрів, а потім запалили вогонь, який переходив на будівлі.

Поліція ховалась від фанатів. Фото: Reuters

До того ж фанати прийнялися розбивати шибка в магазинах та офісах в центрі міста.

Безчинства у Парижі. Фото: Reuters

Потім почалися сутички з поліцією. Спершу фанати намагались розібрати огородження, а потім їх облили водою з водомета, а спецзагони поліції застосував проти них кийки та щити.

Поліція перейшла в оборону. Фото: Reuters

Масові погроми продовжувались до самого ранку. Після цього власники пошкодженого майна почали відновлювати фасади будівель.

Водомети не злякали фанатів. Фото: Reuters

Нагадаємо, уболівальники "ПСЖ" на "Альянц Арені" емоційно присвятили перемогу померлій в 2019 році доньці Луїса Енріке.

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