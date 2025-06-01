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Фанати ледь не спалили Париж після перемоги ПСЖ в Лізі чемпіонів

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Дата публікації: 1 червня 2025 09:50
Фанати ПСЖ влаштували погроми в Парижі після перемоги у фіналі ЛЧ
Один із уболівальників "ПСЖ". Фото: Reuters

Французький "ПСЖ" вперше в своїй історії переміг у Лізі чемпіонів. У фінальному матчі команда здолала "Інтер" з рахунком 5:0.

Після гри в Парижі почалися масові сутички, через які постраждало місто, повідомив портал Новини.LIVE.

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Як фанати ледь не спалили Париж

Після фінального свистка французи почали святкувати. Більшість це робила під дією алкоголю, що й привело до масових погромів.

Уболівальники "ПСЖ" почали з запалених фаєрів, а потім запалили вогонь, який переходив на будівлі.

Массовые беспорядки в Париже после победы ПСЖ в ЛЧ
Поліція ховалась від фанатів. Фото: Reuters

До того ж фанати прийнялися розбивати шибка в магазинах та офісах в центрі міста.

Массовые беспорядки в Париже после победы ПСЖ в ЛЧ
Безчинства у Парижі. Фото: Reuters

Потім почалися сутички з поліцією. Спершу фанати намагались розібрати огородження, а потім їх облили водою з водомета, а спецзагони поліції застосував проти них кийки та щити.

Массовые беспорядки в Париже после победы ПСЖ в ЛЧ
Поліція перейшла в оборону. Фото: Reuters

Масові погроми продовжувались до самого ранку. Після цього власники пошкодженого майна почали відновлювати фасади будівель.

Массовые беспорядки в Париже после победы ПСЖ в ЛЧ
Водомети не злякали фанатів. Фото: Reuters

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заворушення футбол Ліга чемпіонів ПСЖ Інтер вболівальники
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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