Фанати ПСЖ влаштували погроми в Парижі після перемоги у фіналі ЛЧ

Фанати ледь не спалили Париж після перемоги ПСЖ в Лізі чемпіонів
Французький "ПСЖ" вперше в своїй історії переміг у Лізі чемпіонів. У фінальному матчі команда здолала "Інтер" з рахунком 5:0.
Після гри в Парижі почалися масові сутички, через які постраждало місто, повідомив портал Новини.LIVE.
Як фанати ледь не спалили Париж
Після фінального свистка французи почали святкувати. Більшість це робила під дією алкоголю, що й привело до масових погромів.
Уболівальники "ПСЖ" почали з запалених фаєрів, а потім запалили вогонь, який переходив на будівлі.
До того ж фанати прийнялися розбивати шибка в магазинах та офісах в центрі міста.
Потім почалися сутички з поліцією. Спершу фанати намагались розібрати огородження, а потім їх облили водою з водомета, а спецзагони поліції застосував проти них кийки та щити.
Масові погроми продовжувались до самого ранку. Після цього власники пошкодженого майна почали відновлювати фасади будівель.
Нагадаємо, уболівальники "ПСЖ" на "Альянц Арені" емоційно присвятили перемогу померлій в 2019 році доньці Луїса Енріке.
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