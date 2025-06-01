Енріке похвалив Дембеле і відзначив гідну поведінку Інтера

Луїс Енріке. Фото: Reuters

Французький "ПСЖ" в фіналі Ліги чемпіонів здолав італійський "Інтер". Це була перша перемога парижан в історії цього турніру.

Після гри перемогу прокоментував головний тренер "ПСЖ" Луїс Енріке, слова якого навів офіційний сайт УЄФА.

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Енріке емоційно відреагував на перемогу

Енріке наголосив, що команда ретельно готувалася, щоб зіграти на найвищому рівні, і продемонструвала бездоганний виступ.

Тренер відзначив енергійний пресинг команди, особливо, від Усмана Дембеле, який невтомно тиснув на захисників і воротаря "Інтера".

За словами тренера, з першого дня роботи в "ПСЖ" він прагнув здобути великі трофеї, і ця перемога стала історичною, адже клуб вперше виграв Лігу чемпіонів, принісши радість мільйонам уболівальників.

Енріке визнав, що особливо зворушливим моментом для нього став банер фанатів, присвячений його родині та доньці Ксані, яка померла у 2019 році.

Стосовно суперника, то Енріке похвалив "Інтер" за повагу після поразки та назвав їхню поведінку прикладом уміння гідно програвати.

"Хочу висловити привітання "Інтеру" — усім гравцям і тренерам. Після гри вони поставилися до нас з повагою. Це приклад для всіх: потрібно вміти гідно приймати поразку. Вони залишалися на полі до самого завершення", — сказав Енріке.

Зазначимо, що різниця в рахунку в п'ять голів стала рекордною для фіналів Ліги чемпіонів. Раніше перемагали максимум в чотири м'ячі.

Нагадаємо, уболівальники "ПСЖ" емоційно присвятили перемогу померлій доньці Енріке.

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