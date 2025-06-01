Энрике похвалил Дембеле и отметил достойное поведение Интера

Энрике после рекордной победы поздравил Интер
Французский "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов одолел итальянский "Интер". Это была первая победа парижан в истории этого турнира.
После игры победу прокомментировал главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике, слова которого привел официальный сайт УЕФА.
Энрике эмоционально отреагировал на победу
Энрике рассказал, что команда тщательно готовилась, чтобы сыграть на самом высоком уровне, и продемонстрировала безупречное выступление.
Тренер отметил энергичный прессинг команды, особенно, от Усмана Дембеле, который без устали давил на защитников и вратаря "Интера".
По словам тренера, с первого дня работы в "ПСЖ" он стремился добыть большие трофеи, и эта победа стала исторической, ведь клуб впервые выиграл Лигу чемпионов, принеся радость миллионам болельщиков.
Энрике признал, что особенно трогательным моментом для него стал баннер фанатов, посвященный его семье и дочери Ксани, которая умерла в 2019 году.
Относительно соперника, то Энрике похвалил "Интер" за уважение после поражения и назвал их поведение примером умения достойно проигрывать.
"Хочу выразить поздравления "Интеру" — всем игрокам и тренерам. После игры они отнеслись к нам с уважением. Это пример для всех: нужно уметь достойно принимать поражение. Они оставались на поле до самого завершения", — сказал Энрике.
Отметим, что разница в счете в пять голов стала рекордной для финалов Лиги чемпионов. Ранее побеждали максимум в четыре мяча.
Напомним, болельщики "ПСЖ" эмоционально посвятили победу умершей дочери Энрике.
У "Манчестер Сити" будет новый тренер — это экс-звезда топовых команд чемпионата Англии.
У владельца харьковского "Металлиста" прошли обыски — что искали правоохранители.
Украинская дзюдоистка очаровала своей красотой, которая будет конкурировать с Дарьей Белодед.
Читайте Новини.LIVE!