Энрике похвалил Дембеле и отметил достойное поведение Интера

Луис Энрике. Фото: Reuters

Французский "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов одолел итальянский "Интер". Это была первая победа парижан в истории этого турнира.

После игры победу прокомментировал главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике, слова которого привел официальный сайт УЕФА.

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Энрике эмоционально отреагировал на победу

Энрике рассказал, что команда тщательно готовилась, чтобы сыграть на самом высоком уровне, и продемонстрировала безупречное выступление.

Тренер отметил энергичный прессинг команды, особенно, от Усмана Дембеле, который без устали давил на защитников и вратаря "Интера".

По словам тренера, с первого дня работы в "ПСЖ" он стремился добыть большие трофеи, и эта победа стала исторической, ведь клуб впервые выиграл Лигу чемпионов, принеся радость миллионам болельщиков.

Энрике признал, что особенно трогательным моментом для него стал баннер фанатов, посвященный его семье и дочери Ксани, которая умерла в 2019 году.

Относительно соперника, то Энрике похвалил "Интер" за уважение после поражения и назвал их поведение примером умения достойно проигрывать.

"Хочу выразить поздравления "Интеру" — всем игрокам и тренерам. После игры они отнеслись к нам с уважением. Это пример для всех: нужно уметь достойно принимать поражение. Они оставались на поле до самого завершения", — сказал Энрике.

Отметим, что разница в счете в пять голов стала рекордной для финалов Лиги чемпионов. Ранее побеждали максимум в четыре мяча.

Напомним, болельщики "ПСЖ" эмоционально посвятили победу умершей дочери Энрике.

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