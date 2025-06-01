Фанаты ПСЖ устроили погромы в Париже после победы в финале ЛЧ

Фанаты едва не сожгли Париж после победы ПСЖ в Лиге чемпионов
Французский "ПСЖ" впервые в своей истории победил в Лиге чемпионов. В финальном матче команда одолела "Интер" со счетом 5:0.
После игры в Париже начались массовые столкновения, из-за которых пострадал город, сообщил портал Новини.LIVE.
Как фанаты едва не сожгли Париж
После финального свистка французы начали праздновать. Большинство это делало под действием алкоголя, что привело к массовым погромам.
Болельщики "ПСЖ" начали с зажженных файеров, а потом зажгли огонь, который переходил на здания.
К тому же фанаты принялись разбивать стекла в магазинах и офисах в центре города.
Затем начались столкновения с полицией. Сначала фанаты пытались разобрать ограждения, а затем их облили водой из водомета, а спецотряды полиции применили против них дубинки и щиты.
Массовые погромы продолжались до самого утра. После этого владельцы поврежденного имущества начали восстанавливать его, если речь о фасадах зданий.
Напомним, болельщики "ПСЖ" на "Альянц Арене" эмоционально посвятили победу умершей в 2019 году дочери Луиса Энрике.
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