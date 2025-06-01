Сколько Катар заплатил за победу ПСЖ в Лиге чемпионов — стала известна сумма

Владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи. Фото: Reuters

Катарские шейхи, которые владеют "Пари Сен-Жермен", с 2011 года шли к победе в Лиге чемпионов. Для этого покупались Златан Ибрагимович, Неймар, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Однако, долгожданный кубок выиграл самый слабый по именам состав за последние пять лет, сообщил портал Новини.LIVE.

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Сколько стоила победа в ЛЧ

Катар и их ставленник Нассер Аль-Хелаифи с 2011 года вложили в клуб 3,1 миллиарда евро. Эта сумма включает трансферы, зарплаты игроков и тренерского штаба, а также компенсации за расторжение контрактов.

Перед началом прошлого сезона команда осталась без Килиана Мбаппе и катарские инвесторы пригласили молодых игроков, от которых ожидали только победы в чемпионате. Однако, французы выиграли во всех турнирах, а Усман Дембеле является главным претендентом на Золотой мяч-2025.

Владелец "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи обнял Луиса Энрике. Фото: Reuters

Под руководством Луиса Энрике в нынешней Лиге чемпионов команда в плей-офф прошла "Ливерпуль", "Астон Виллу", и "Арсенал".

Команда в этом сезоне выиграла Лигу 1 и Кубок Франции, оформив свой первый требл.

Напомним, болельщики "ПСЖ" после победы над "Интером" посвятили победу умершей в 2019 году дочери Луиса Энрике.

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