Золотий м'яч-2025 — у списку фаворитів є важлива зміна

Усман Дембеле вітає вболівальників. Фото: Reuters/Christian Hartmann

Після завершення клубного сезону 2024/2025 почали складатися чіткі обриси боротьби за головний індивідуальний трофей року — "Золотий м'яч". За версією аналітиків та букмекерів, головним фаворитом став Усман Дембеле з "ПСЖ".

Француз провів видатний сезон, ставши ключовим гравцем команди Луїса Енріке, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Ламін Ямаль став одним із героїв сезону. Фото: Reuters/Albert Gea

Серйозну конкуренцію йому складає 17-річний Ламін Ямаль із "Барселони". Вундеркінд став справжнім відкриттям сезону та допоміг каталонцям завоювати одразу три трофеї на внутрішній арені.

Джанлуїджі Доннарумма увійшов до десятки претендентів на ЗМ-2025. Фото: Reuters/Peter Cziborra

Хто в списку претендентів

Серед кандидатів також згадуються Рафінья, Салах, Лаутаро, Мбаппе та навіть Хвіча Кварацхелія, який став автором ефектного голу у фіналі Ліги чемпіонів. Букмекери вже оновили котирування на головну нагороду:

Усман Дембеле (ПСЖ) — 1.5

Ламін Ямаль (Барселона) — 3.5

Рафінья (Барселона) — 9

Мохамед Салах (Ліверпуль) — 9

Лаутаро Мартінес (Інтер) — 15

Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) — 20

Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) — 20

Педрі (Барселона) — 24

Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) — 25

Формально голосування ще не почалося, але все вказує на те, що боротьба за "Золотий м'яч"-2025 стане однією з найцікавіших за останні роки.

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