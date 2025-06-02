Золотий м'яч-2025 — у списку фаворитів є важлива зміна

Сюрприз у перегонах за Золотий м'яч — з'явився новий фаворит
Після завершення клубного сезону 2024/2025 почали складатися чіткі обриси боротьби за головний індивідуальний трофей року — "Золотий м'яч". За версією аналітиків та букмекерів, головним фаворитом став Усман Дембеле з "ПСЖ".
Француз провів видатний сезон, ставши ключовим гравцем команди Луїса Енріке, повідомляє портал Новини.LIVE.
Усман Дембеле завершив Лігу чемпіонів з титулом переможця і званням найкращого гравця турніру, забивши 33 голи та віддавши 13 асистів у всіх змаганнях.
Серйозну конкуренцію йому складає 17-річний Ламін Ямаль із "Барселони". Вундеркінд став справжнім відкриттям сезону та допоміг каталонцям завоювати одразу три трофеї на внутрішній арені.
Хто в списку претендентів
Серед кандидатів також згадуються Рафінья, Салах, Лаутаро, Мбаппе та навіть Хвіча Кварацхелія, який став автором ефектного голу у фіналі Ліги чемпіонів. Букмекери вже оновили котирування на головну нагороду:
- Усман Дембеле (ПСЖ) — 1.5
- Ламін Ямаль (Барселона) — 3.5
- Рафінья (Барселона) — 9
- Мохамед Салах (Ліверпуль) — 9
- Лаутаро Мартінес (Інтер) — 15
- Кіліан Мбаппе (Реал Мадрид) — 20
- Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) — 20
- Педрі (Барселона) — 24
- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) — 25
Формально голосування ще не почалося, але все вказує на те, що боротьба за "Золотий м'яч"-2025 стане однією з найцікавіших за останні роки.
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