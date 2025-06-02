Золотой мяч-2025 — в списке фаворитов есть важное изменение

Усман Дембеле приветствует болельщиков. Фото: Reuters/Christian Hartmann

После завершения клубного сезона 2024/2025 начали складываться четкие очертания борьбы за главный индивидуальный трофей года — "Золотой мяч". По версии аналитиков и букмекеров, главным фаворитом стал Усман Дембеле из "ПСЖ".

Француз провел выдающийся сезон, став ключевым игроком команды Луиса Энрике, сообщает портал Новини.LIVE.

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Серьезную конкуренцию ему составляет 17-летний Ламин Ямаль из "Барселоны". Юный вундеркинд стал настоящим открытием сезона и помог каталонцам завоевать сразу три трофея на внутренней арене.

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Кто в списке претендентов

В числе кандидатов также упоминаются Рафинья, Салах, Лаутаро, Мбаппе и даже Хвича Кварацхелия, который стал автором эффектного гола в финале Лиги чемпионов. Букмекеры уже обновили котировки на главную награду:

Усман Дембеле (ПСЖ) — 1.5

Ламин Ямаль (Барселона) — 3.5

Рафинья (Барселона) — 9

Мохамед Салах (Ливерпуль) — 9

Лаутаро Мартинес (Интер) — 15

Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) — 20

Хвича Кварацхелия (ПСЖ) — 20

Педри (Барселона) — 24

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) — 25

Формально голосование еще не началось, но все указывает на то, что борьба за "Золотой мяч"-2025 станет одной из самых интересных за последние годы.

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