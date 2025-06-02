Золотой мяч-2025 — в списке фаворитов есть важное изменение

Сюрприз в гонке за Золотой мяч — появился новый фаворит
После завершения клубного сезона 2024/2025 начали складываться четкие очертания борьбы за главный индивидуальный трофей года — "Золотой мяч". По версии аналитиков и букмекеров, главным фаворитом стал Усман Дембеле из "ПСЖ".
Француз провел выдающийся сезон, став ключевым игроком команды Луиса Энрике, сообщает портал Новини.LIVE.
Усман Дембеле завершил Лигу чемпионов с титулом победителя и званием лучшего игрока турнира, забив 33 гола и отдав 13 ассистов во всех соревнованиях.
Серьезную конкуренцию ему составляет 17-летний Ламин Ямаль из "Барселоны". Юный вундеркинд стал настоящим открытием сезона и помог каталонцам завоевать сразу три трофея на внутренней арене.
Кто в списке претендентов
В числе кандидатов также упоминаются Рафинья, Салах, Лаутаро, Мбаппе и даже Хвича Кварацхелия, который стал автором эффектного гола в финале Лиги чемпионов. Букмекеры уже обновили котировки на главную награду:
- Усман Дембеле (ПСЖ) — 1.5
- Ламин Ямаль (Барселона) — 3.5
- Рафинья (Барселона) — 9
- Мохамед Салах (Ливерпуль) — 9
- Лаутаро Мартинес (Интер) — 15
- Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) — 20
- Хвича Кварацхелия (ПСЖ) — 20
- Педри (Барселона) — 24
- Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) — 25
Формально голосование еще не началось, но все указывает на то, что борьба за "Золотой мяч"-2025 станет одной из самых интересных за последние годы.
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