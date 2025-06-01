УЕФА назвала символическую сборную ЛЧ 2024/25 - доминирует ПСЖ

Усман Дембеле. Фото: Reuters

Французский "ПСЖ" впервые в своей истории победил в Лиге чемпионов. Команда в финале одолела миланский "Интер".

По итогам завершившегося сезона ЛЧ в УЕФА определились с символической сборной.

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В УЕФА обнародовали символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2024/25, в которую вошли 11 лучших игроков турнира. Среди них семь представителей "ПСЖ", двое игроков "Барселоны" и по одному представителю "Интера" и "Арсенала".

Лучшим игроком турнира был признан Усман Дембеле, который вместе с Дезире Дуэ, Ламином Ямалом и Рафиньей стали нападающими символической команды.

"Интер" представил защитник Алессандро Бастони, а полузащитник "Арсенала" Деклан Райс появился в полузащите.

Символическая сборная Лиги чемпионов 2024/25:

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")

Защитники: Ашраф Хакими ("ПСЖ"), Маркиньос ("ПСЖ"), Алессандро Бастони ("Интер"), Нуну Мендеш ("ПСЖ")

Полузащитники: Витинья ("ПСЖ"), Деклан Райс ("Арсенал")

Нападающие: Ламин Ямал ("Барселона"), Рафинья ("Барселона"), Дезире Дуэ ("ПСЖ"), Усман Дембеле ("ПСЖ")

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