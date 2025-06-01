Погромы после победы ПСЖ — есть погибшие, массовые аресты и поджоги

Погромы в Париже. Фото: Reuters

Историческая победа "ПСЖ" над "Интером" (5:0) в финале Лиги чемпионов в Мюнхене обернулась массовыми погромами во Франции. Радость болельщиков была настолько сильной, что они разгромили собственные города.

Детали о погромах во Франции сообщил портал France 24.

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Погромы в Париже. Фото: Reuters

В Париже есть погибшие и травмированные

По информации Министерства внутренних дел Франции, в городе Дакс 17-летний подросток погиб от ножевых ранений во время празднования победы "ПСЖ". Это произошло через 20 мин после финального свистка.

Известно, что подозреваемый сбежал, а связь с футбольными фанатами пока не подтверждена.

В Париже в 15-м округе 20-летний мужчина на скутере погиб после столкновения с автомобилем, который перевозил болельщиков "ПСЖ". 19-летнего водителя задержали, но тесты на алкоголь и наркотики оказались отрицательными.

В Гренобле автомобиль въехал в толпу фанатов, праздновавших победу. Были травмированы четыре человека, двое из которых в тяжелом состоянии.

В целом по Франции полиция арестовала 559 человек, из них 491 в Париже. Сразу 320 задержанных суд поместил под стражу. Больше всего инцидентов произошло на Елисейских полях и возле стадиона "Парк де Пренс", где фанаты зажигали фаеры, бросали петарды и дрались с полицией.

Болельщики травмировали 22 правоохранителя, семь пожарных. Из участников погромов травмы получили 192 человека.

Также во Франции зафиксировано 692 поджога, из которых 264 автомобиля. В Париже разграблены магазины.

Напомним, фанаты "ПСЖ" в Мюнхене на "Альянц Арене" после победы над "Интером" посвятили победу умершей дочери Луиса Энрике.

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