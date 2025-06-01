Погроми після перемоги ПСЖ — є загиблі, масові арешти і підпали у Франції

Погроми у Парижі. Фото: Reuters

Історична перемога "ПСЖ" над "Інтером" (5:0) у фіналі Ліги чемпіонів в Мюнхені обернулася масовими погромами у Франції. Радість уболівальників була настільки сильною, що вони розгромили власні міста.

Деталі про погроми у Франції повідомив портал France 24.

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Погроми у Парижі. Фото: Reuters

У Парижі є загиблі та травмовані

За інформацією Міністерства внутрішніх справ Франції, у місті Дакс 17-річний підліток загинув від ножових поранень під час святкування перемоги "ПСЖ". Це сталося через 20 хв після фінального свистка.

Наразі відомо, що підозрюваний втік, а зв’язок із футбольними фанатами наразі не підтверджений.

У Парижі в 15-му окрузі 20-річний чоловік на скутері загинув після зіткнення з автомобілем, який перевозив уболівальників "ПСЖ". 19-річного водія затримали, але тести на алкоголь і наркотики виявилися негативними.

У Греноблі автомобіль в’їхав у натовп фанатів, що святкували перемогу. Було травмовано чотири людини, двоє з яких у важкому стані.

Загалом по Франції поліція арештувала 559 чоловік, із них 491 у Парижі. Відразу 320 затриманих суд помістив під варту. Найбільше інцидентів сталося на Єлисейських полях і біля стадіону "Парк де Пренс", де фанати запалювали фаєри, кидали петарди та билися з поліцією.

Уболівальники травмували 22 правоохоронці, семеро пожежників. Із учасників погромів травми отримали 192 чоловіки.

Також у Франції зафіксовано 692 підпали, з яких 264 автомобілі. У Парижі розграбовано магазини.

Нагадаємо, фанати "ПСЖ" в Мюнхені на "Альянц Арені" після перемоги над "Інтером" присвятили перемогу померлій доньці Луїса Енріке.

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