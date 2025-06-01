УЄФА назвала символічну збірну ЛЧ 2024/25 – домінує ПСЖ

В УЄФА назвали символічну збірну ЛЧ — там гравці чотирьох клубів
Французький "ПСЖ" вперше в своїй історії переміг в Лізі чемпіонів. Команда в фіналі здолала міланський "Інтер".
За підсумками завершеного сезону ЛЧ в УЄФА визначились з символічною збірною.
В УЄФА найбільше відзначили "ПСЖ"
В УЄФА оприлюднили символічну збірну Ліги чемпіонів сезону 2024/25, до якої увійшли 11 найкращих гравців турніру. Серед них сім представників "ПСЖ", двоє гравців "Барселони" та по одному представнику "Інтера" і "Арсеналу".
Кращим гравцем турніру було визнано Усмана Дембеле, який разом з Дезіре Дуе, Ламіном Ямалом та Рафіньєю стали нападниками символічної команди.
"Інтер" представив захисник Алессандро Бастоні, а півзахисник "Арсеналу" Деклан Райс з'явився в пывзахисті.
Символічна збірна Ліги чемпіонів 2024/25:
Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ")
Захисники: Ашраф Хакімі ("ПСЖ"), Маркіньос ("ПСЖ"), Алессандро Бастоні ("Інтер"), Нуну Мендеш ("ПСЖ")
Півзахисники: Вітінья ("ПСЖ"), Деклан Райс ("Арсенал")
Нападники: Ламін Ямал ("Барселона"), Рафінья ("Барселона"), Дезіре Дуе ("ПСЖ"), Усман Дембеле ("ПСЖ")
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