УЄФА назвала символічну збірну ЛЧ 2024/25 – домінує ПСЖ

Усман Дембеле. Фото: Reuters

Французький "ПСЖ" вперше в своїй історії переміг в Лізі чемпіонів. Команда в фіналі здолала міланський "Інтер".

За підсумками завершеного сезону ЛЧ в УЄФА визначились з символічною збірною.

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В УЄФА оприлюднили символічну збірну Ліги чемпіонів сезону 2024/25, до якої увійшли 11 найкращих гравців турніру. Серед них сім представників "ПСЖ", двоє гравців "Барселони" та по одному представнику "Інтера" і "Арсеналу".

Кращим гравцем турніру було визнано Усмана Дембеле, який разом з Дезіре Дуе, Ламіном Ямалом та Рафіньєю стали нападниками символічної команди.

"Інтер" представив захисник Алессандро Бастоні, а півзахисник "Арсеналу" Деклан Райс з'явився в пывзахисті.

Символічна збірна Ліги чемпіонів 2024/25:

Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ")

Захисники: Ашраф Хакімі ("ПСЖ"), Маркіньос ("ПСЖ"), Алессандро Бастоні ("Інтер"), Нуну Мендеш ("ПСЖ")

Півзахисники: Вітінья ("ПСЖ"), Деклан Райс ("Арсенал")

Нападники: Ламін Ямал ("Барселона"), Рафінья ("Барселона"), Дезіре Дуе ("ПСЖ"), Усман Дембеле ("ПСЖ")

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