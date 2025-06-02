Гвардіола не вважає Ямаля новим Мессі для Барселони

Хосеп Гвардіола командує грою "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/David Klein

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола прокоментував стрімке сходження 17-річного Ламіна Ямаля та його порівняння з легендарним Ліонелем Мессі.

Каталонський фахівець, під керівництвом якого Мессі став одним із найвидатніших в історії, відзначив унікальний потенціал молодого таланта "Барселони", повідомляє Football Transfers.

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Ламін Ямаль став одним із відкриттів сезону 2024/25: він забив 18 голів та віддав 28 результативних передач, ставши реальним претендентом на "Золотий м'яч". Після підписання нового контракту з "Барселоною" він увійде до трійки найбільш високооплачуваних гравців клубу.

Однак Гвардіола не став безпосередньо порівнювати Ямаля з Мессі, підкресливши, що шлях молодого іспанця тільки починається, і йому потрібно спокійно розвиватися без тиску.

Ліонель Мессі в матчі за "Інтер Маямі". Фото: Reuters/Sam Navarro

Гвардіола — про розвиток і контракт Ямаля

На думку наставника "Манчестер Сіті", Ямаль перебуває в ідеальному середовищі: під опікою "Хансі" Фліка і в умовах, коли клуб знає, як поводитися з юними зірками. Питання про можливу позицію Ямаля в майбутньому він залишив відкритим, але підкреслив його руйнівний потенціал на фланзі.

Ламін Ямаль святкує чемпіонство "Барселони". Фото: Reuters/Albert Gea

Також Гвардіола висловився з приводу нового контракту Ламіна, за яким той зароблятиме близько 8 млн євро на рік — рекордну суму за мірками гравців до 18 років.

"Якщо йому платять такі гроші, значить, він на це заслужив. Його оточення правильне. Він розвивається. Це ніяк не завадило Мессі. Якщо клуб платить, значить, гравець вартий того. Я радий, що він продовжить у "Барсі". У матчі з "Інтером" усі грали на нього — це вражає. Як сказав Флік, головне продовжувати працювати. Він у найкращому місці для зростання", — сказав Гвардіола.

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