Харлан прокоментувала знищення російських літаків

Ольга Харлан під час фотосесії. Знімок: instagram.com/olgakharlan/

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан емоційно відреагувала на масштабну спецоперацію Служби безпеки України, під час якої 1 червня було знищено десятки російських військових літаків.

Спортсменка опублікувала фото у футболці з написом: "Хто, як не ми, спалить мости? СБУ" на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Таким чином Ольга Харлан висловила підтримку українським спецслужбам і своїм підписникам, ставши голосом громадянського суспільства, що надихається діями на фронті. Ця реакція спортсменки отримала широкий відгук в українських та зарубіжних медіа.

Ольга Харлан у тій самій футболці. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Харлан, як і раніше, залишається послідовною у своїх позиціях: вона неодноразово говорила, що не змагатиметься з представниками Росії та Білорусі після повномасштабного вторгнення в Україну.

Що сталося 1 червня в Росії

Цього дня СБУ провела надскладну за логістикою операцію "Павутина", метою якої стало знищення стратегічної авіації Росії. За допомогою приховано завезених FPV-дронів, замаскованих у дерев'яних конструкціях, удару було завдано по аеродромах в Іркутській, Рязанській, Московській, Іванівській та Мурманській областях РФ.

За попередніми даними, було виведено з ладу 41 літак, включно з такими ключовими одиницями, як А-50, Ту-95 і Ту-22М3. Попередні збитки російської армії можуть перевищувати 2 мільярди доларів.

Ольга Харлан залишається однією з найбільш шанованих і принципових фігур в українському спорті. Олімпійська чемпіонка, багаторазова чемпіонка світу та Європи, вона не побоялася відкрито заявити свою позицію і після 2022 року опинилася в центрі суспільної уваги через конфлікт із нейтральними спортсменами з РФ.

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