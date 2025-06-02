Майбутнє Роналду — Аль-Наср готовий до важливих змін заради гравця

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Саудівський клуб "Аль-Наср" готовий продовжити контракт із Кріштіану Роналду, який може закінчитися влітку 2025 року. Керівництво команди вже сформувало стратегію на наступний сезон та планує зробити португальця її центральною фігурою.

Клуб збирається представити Роналду оновлений проєкт розвитку, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Реклама

Читайте також:

Новий план "Аль-Насра" включає масштабні зміни у складі та амбіції на міжнародні турніри. Сам нападник відкритий до діалогу і зацікавлений у боротьбі за трофеї, особливо напередодні Клубного чемпіонату світу.

Кріштіану Роналду їде у відпустку. Фото: instagram.com/cristiano/

Кого підпише "Аль-Наср"

Ключем до нової угоди можуть стати літні трансфери. "Аль-Наср" має намір зміцнити склад гравцями, здатними негайно посилити гру команди на всіх фронтах.

Луїс Діас (Вінгер, "Ліверпуль")

Давид Ханко (Лівий або центральний захисник, "Феєнорд")

Півзахисник світового рівня (ім'я не розкривається)

Запрошення нових зірок може не тільки підвищити загальний рівень команди, а й стати аргументом для Кріштіану на користь нового контракту. Керівництво клубу впевнене, що саме він має бути обличчям проєкту.

Очікується, що остаточне рішення щодо нового контракту буде ухвалено найближчим часом. Це може стати однією з головних подій літнього трансферного вікна.

Нагадаємо, у списку головних претендентів на "Золотий м'яч" є суттєва зміна, з'явився новий фаворит.

Відомий турецький клуб претендує на одного з лідерів збірної України.

Олександр Зінченко влітку змінить клуб, на футболіста претендують три різні команди.

Наставник "Інтера" Сімоне Індзагі може змінити клуб та стати найбільш високооплачуваним тренером світу.