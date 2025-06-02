Будущее Роналду — Аль-Наср готов к важным изменениям ради игрока

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Саудовский клуб "Аль-Наср" готов продлить контракт с Криштиану Роналду, который может истечь летом 2025 года. Руководство команды уже сформировало стратегию на следующий сезон и планирует сделать португальца ее центральной фигурой.

Клуб собирается представить Роналду обновленный проект развития, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

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Новый план "Аль-Насра" включает масштабные изменения в составе и амбиции на международные турниры. Сам нападающий открыт к диалогу и заинтересован в борьбе за трофеи, особенно в преддверии Клубного чемпионата мира.

Криштиану Роналду уезжает в отпуск. Фото: instagram.com/cristiano/

Кого подпишет "Аль-Наср"

Ключом к новому соглашению могут стать летние трансферы. "Аль-Наср" намерен укрепить состав игроками, способными немедленно усилить игру команды на всех фронтах.

Луис Диас (Вингер, "Ливерпуль")

Давид Ханко (Левый или центральный защитник, "Фейеноорд")

Полузащитник мирового уровня (имя не раскрывается)

Приглашение новых звезд может не только повысить общий уровень команды, но и стать аргументом для Криштиану в пользу нового контракта. Руководство клуба уверено, что именно он должен быть лицом проекта.

Ожидается, что окончательное решение по новому контракту будет принято в ближайшее время. Это может стать одним из главных событий летнего трансферного окна.

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