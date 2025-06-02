Туран приведе в Шахтар зірку чемпіонату Туреччини

Ісмаїл Юксек святкує гол. Фото: instagram.com/ismailyuksek/

Донецький "Шахтар" може посилити лінію півзахисту перед стартом нового сезону. Український клуб зацікавлений у трансфері опорного півзахисника "Фенербахче" Ісмаїла Юксека.

Згідно з інформацією турецького інсайдера Ягиза Сабунджуоглу, 26-річний хавбек може підписати контракт із "гірниками" вже найближчим часом.

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Ісмаїл Юксек виступає за стамбульську команду з 2020 року та має чинний контракт до літа 2028 року. Раніше Юксек набирався досвіду в оренді, граючи за "Балікесірспор", "Адана Демірспор" і "Бурсаспор". Його основна позиція — опорний півзахисник, але він також може діяти в ролі "вісімки".

Ісмаїл Юксек (ліворуч) та Арда Гюлер із "Реала". Фото: instagram.com/ismailyuksek/

Трансфер Юксека в "Шахтар"

У сезоні 2024/2025 Юксек провів 30 матчів за "Фенербахче" у всіх турнірах і відзначився однією гольовою передачею. У складі збірної Туреччини він зіграв 23 поєдинки, забивши 1 гол. У Лізі націй він вийшов на поле в 6 із 8 матчів національної команди.

За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 12 млн євро. Це робить його потенційним трансфером категорії топ за мірками українського чемпіонату.

Арда Туран став новим наставником "Шахтаря" 27 травня. Раніше 38-річний наставник працював з "Еюпспором". Інтерес до Юксека може бути пов'язаний із приходом турецького наставника, добре знайомого з внутрішнім ринком.

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