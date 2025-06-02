Туран приведет в Шахтер звезду чемпионата Турции

Исмаил Юксек празднует гол. Фото: instagram.com/ismailyuksek/

Донецкий "Шахтер" может усилить линию полузащиты перед стартом нового сезона. Украинский клуб заинтересован в трансфере опорного полузащитника "Фенербахче" Исмаила Юксека.

Согласно информации турецкого инсайдера Ягыза Сабунджуоглу, 26-летний хавбек может подписать контракт с "горняками" уже в ближайшее время.

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Исмаил Юксек выступает за стамбульскую команду с 2020 года и имеет действующий контракт до лета 2028 года. Ранее Юксек набирался опыта в аренде, играя за "Баликесирспор", "Адана Демирспор" и "Бурсаспор". Его основная позиция — опорный полузащитник, но он также может действовать в роли "восьмерки".

Исмаил Юксек (слева) и Арда Гюлер из "Реала". Фото: instagram.com/ismailyuksek/

Трансфер Юксека в "Шахтер"

В сезоне 2024/2025 Юксек провел 30 матчей за "Фенербахче" во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. В составе сборной Турции он сыграл 23 поединка, забив 1 гол. В Лиге наций он вышел на поле в 6 из 8 матчей национальной команды.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 12 млн евро. Это делает его потенциальным трансфером категории топ по меркам украинского чемпионата.

Арда Туран стал новым наставником "Шахтера" 27 мая. Ранее 38-летний наставник работал с "Эюпспором". Интерес к Юксеку может быть связан с приходом турецкого наставника, хорошо знакомого с внутренним рынком.

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