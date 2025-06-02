Харлан прокомментировала уничтожение российских самолетов

Ольга Харлан во время фотосессии. Снимок: instagram.com/olgakharlan/

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан эмоционально отреагировала на масштабную спецоперацию Службы безопасности Украины, в ходе которой 1 июня были уничтожены десятки российских военных самолетов.

Спортсменка опубликовала фото в футболке с надписью: "Кто, как не мы, сожжёт мосты? СБУ" на своей официальной странице в Instagram.

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Таким образом Ольга Харлан выразила поддержку украинским спецслужбам и своим подписчикам, став голосом гражданского общества, которое вдохновляется действиями на фронте. Эта реакция спортсменки получила широкий отклик в украинских и зарубежных медиа.

Ольга Харлан в той самой футболке. Фото: instagram.com/olgakharlan/

Харлан, как и прежде, остается последовательной в своих позициях: она неоднократно говорила, что не будет соревноваться с представителями России и Беларуси после полномасштабного вторжения в Украину.

Что произошло 1 июня в России

В этот день СБУ провела сложнейшую по логистике операцию "Паутина", целью которой стало уничтожение стратегической авиации России. С помощью скрытно завезённых FPV-дронов, замаскированных в деревянных конструкциях, удар был нанесен по аэродромам в Иркутской, Рязанской, Московской, Ивановской и Мурманской областях РФ.

По предварительным данным, были выведены из строя 41 самолёт, включая такие ключевые единицы, как А-50, Ту-95 и Ту-22М3. Предварительные убытки российской армии могут превышать 2 миллиарда долларов.

Ольга Харлан остается одной из самых уважаемых и принципиальных фигур в украинском спорте. Олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы, она не побоялась открыто заявить свою позицию и после 2022 года оказалась в центре общественного внимания из-за конфликта с нейтральными спортсменами из РФ.

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