Будущее Сергея Реброва — пять сценариев после ЧМ-2026

Сергей Ребров во время матча. Фото: УАФ

Во вторник, 3 июня 2025 года, главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву исполняется 51 год. За плечами специалиста карьера нападающего европейского уровня, успешная работа в клубах и ответственная миссия в национальной команде.

И именно сейчас наступает момент, когда нужно заглянуть вперёд — что ждет Реброва дальше? Разбираем в специальном материале портала Новини.LIVE.

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Контракт Сергея Реброва с Украинской ассоциацией футбола истекает после Кубка Мира-2026. По информации из открытых источников, УАФ заинтересована в продлении соглашения, однако финальное решение будет зависеть от результата на турнире. В то же время сам тренер пока не комментирует свое будущее.

Сергей Ребров во время промо УАФ. Фото: скриншот YouTube

Ребров провел сборную через сложную отборочную кампанию, сохранил доверие игроков и построил систему, основанную на балансе дисциплины и гибкости. Но что будет после чемпионата мира, на который еще надо пробиться?

Пять возможных путей

Продление контракта с УАФ. Если Украина выступит достойно на ЧМ-2026, УАФ сделает все, чтобы сохранить Реброва. Он стал стабильным фактором в эпоху нестабильности.

Возвращение в клубный футбол. Успешный опыт в "Ференцвароше", "Аль-Айне" и "Аль-Ахли" делает его интересным вариантом для клубов из Европы и Азии.

Работа за границей с национальной сборной. Не исключено, что Реброва пригласят в качестве главного тренера другой сборной — например, из Восточной Европы или Ближнего Востока.

Клуб УПЛ с проектом под него. Теоретически "Шахтер" или "Динамо" могли бы построить вокруг него долгосрочный проект, если откроется вакансия.

Пауза. После напряженных лет он может взять перерыв, чтобы переосмыслить путь и подготовиться к следующему этапу.

Сергей Ребров во время матча. Фото: УАФ

На данный момент сам тренер предпочитает сосредоточиться на ближайших задачах. В недавнем интервью он отметил: "Сейчас все мысли — о сборной. Дальше будем думать после турнира. Я горжусь тем, как ребята работают, и хочу, чтобы они показали максимум".

Главные достижения Реброва в украинском футболе

Сергей Ребров является одним из самых успешных украинских футболистов и тренеров XXI века. В качестве игрока он стал символом "Динамо" конца 90-х: забивал в Лиге чемпионов, входил в дуэт с Шевченко, который знал, как доводить атаки до идеала. Он 8 раз становился чемпионом Украины, был лучшим бомбардиром чемпионата и остается в топе списка исторических снайперов.

Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: УАФ

На тренерском уровне Ребров дважды приводил "Динамо" к чемпионству (в 2015 и 2016 годах), выигрывал Кубок и Суперкубок Украины, а позже добился успехов за границей. Его работа с "Ференцварошем" принесла три чемпионства Венгрии подряд и участие в групповом этапе Лиги Европы и Лиги чемпионов — редкость для восточноевропейских клубов. В сборной Украины он строит команду, которая может быть не яркой, но точно — стабильной и структурной.

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