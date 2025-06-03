Майбутнє Сергія Реброва — п'ять сценаріїв після ЧС-2026

Сергій Ребров під час матчу. Фото: УАФ

У вівторок, 3 червня 2025 року, головному тренеру збірної України Сергію Реброву виповнюється 51 рік. За плечима фахівця кар'єра нападника європейського рівня, успішна робота в клубах і відповідальна місія в національній команді.

І саме зараз настає момент, коли потрібно зазирнути вперед — що чекає на Реброва далі? Розбираємо в спеціальному матеріалі порталу Новини.LIVE.

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Контракт Сергія Реброва з Українською асоціацією футболу закінчується після Кубка Світу-2026. За інформацією з відкритих джерел, УАФ зацікавлена у продовженні угоди, однак фінальне рішення залежатиме від результату на турнірі. Водночас сам тренер поки що не коментує свого майбутнього.

Сергій Ребров під час промо УАФ. Фото: скриншот YouTube

Ребров провів збірну через складну відбіркову кампанію, зберіг довіру гравців і побудував систему, засновану на балансі дисципліни та гнучкості. Але що буде після чемпіонату світу, на який ще треба пробитися?

П'ять можливих шляхів

Продовження контракту з УАФ. Якщо Україна виступить гідно на ЧС-2026, УАФ зробить усе, щоб зберегти Реброва. Він став стабільним фактором в епоху нестабільності.

Повернення в клубний футбол. Успішний досвід у "Ференцвароші", "Аль-Айні" та "Аль-Ахлі" робить його цікавим варіантом для клубів із Європи та Азії.

Робота за кордоном із національною збірною. Не виключено, що Реброва запросять як головного тренера іншої збірної — наприклад, зі Східної Європи або Близького Сходу.

Клуб УПЛ із проєктом під нього. Теоретично "Шахтар" або "Динамо" могли б побудувати навколо нього довгостроковий проєкт, якщо відкриється вакансія.

Пауза. Після напружених років він може взяти перерву, щоб переосмислити шлях і підготуватися до наступного етапу.

Сергій Ребров під час матчу. Фото: УАФ

Наразі сам тренер воліє зосередитися на найближчих завданнях. У недавньому інтерв'ю він зазначив: "Зараз усі думки — про збірну. Далі будемо думати після турніру. Я пишаюся тим, як хлопці працюють, і хочу, щоб вони показали максимум".

Головні досягнення Реброва в українському футболі

Сергій Ребров є одним із найуспішніших українських футболістів і тренерів XXI століття. Як гравець він став символом "Динамо" кінця 90-х: забивав у Лізі чемпіонів, входив у дует із Шевченком, який знав, як доводити атаки до ідеалу. Він 8 разів ставав чемпіоном України, був найкращим бомбардиром чемпіонату і залишається в топі списку історичних снайперів.

Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: УАФ

На тренерському рівні Ребров двічі приводив "Динамо" до чемпіонства (у 2015 та 2016 роках), вигравав Кубок і Суперкубок України, а пізніше домігся успіхів за кордоном. Його робота з "Ференцварошем" принесла три чемпіонства Угорщини поспіль і участь у груповому етапі Ліги Європи та Ліги чемпіонів — рідкість для східноєвропейських клубів. У збірній України він будує команду, яка може бути не яскравою, але точно — стабільною і структурною.

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