Який вигляд має дружина Арди Турана — зіркова модель Асліхан Доган

Асліхан Доган. Фото: instagram.com/aslihandoganturan

Новий головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран був світовою зіркою, коли грав у футбол. Тоді й зараз активно до його особистого життя привертала увагу преса.

Особливо активно висвітлювалося його життя з дружиною Асліхан Доган, передає портал Новини.LIVE.

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Асліхан Доган та Арда Туран. Фото: instagram.com/aslihandoganturan

Цікаво, що попри статус Турана, як світової та турецької зірки, на Асліхан підписані всього 341 тисяча фоловерів.

У Турана цікава дружина

Доган — елегантна турецька модель, чия врода полонила наставника "Шахтаря", з яким вони побралися в 2018 році.

Асліхан Доган. Фото: instagram.com/aslihandoganturan

Туран назвав Асліхан "любов’ю свого життя", а їз весілля ледь не стало подією року в турецькому футболі. На ньому навіть був присутній президент Туреччини Реджеп Ердоган.

Асліхан є донькою впливового бізнесмена Саліма Сабрі Догана, який завжди був опорою для неї.

Асліхан Доган. Фото: instagram.com/aslihandoganturan

Стильна брюнетка з вишуканою харизмою, Асліхан поєднує кар’єру в модельному бізнесі з роллю турботливої матері. Вона також пробувала сили на телебаченні.

Також пара виховує двох синів: старшому в жовтні 2025 року виповниться сім, молодшому у червні — п’ять.

Асліхан Доган зі своїми синами. Фото: instagram.com/aslihandoganturan

Асліхан часто супроводжує Арду на світських заходах, додаючи блиску його статусу. Вона залишається однією з найяскравіших футбольних дружин Туреччини, уособлюючи красу та грацію.

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