Арда Туран хоче посилити Шахтар чотирма турецькими футболістами

Арда Туран та Сергій Палкін. Фото: instagram.com/ardaturan

Новий головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран вирішив допомогти команді на трансферному ринку. Від фахівц вже надійшли перші вимоги.

Про вимоги Турана повідомив Gazete Yenigün.

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За інформацією джерела, Туран передав шорт-лист трансферів керівництву "Шахтаря" й виглядає він дуже дивно.

Туран попросив купити вінгерів "Галатасарая" Бариша Їлмаза, "Істанбул Башакшехіра" Ахмета Кутуджу, "Еюспора" Емре Мора, та опорного півзахисника "Фенербахче" Ісмаїла Юксека.

Найцікавішим футболістом є Їлмаз, який провів за клуб минулого року 48 матчів, у яких забив 14 м'ячів та віддав шість асистів. Грає в основному на позиції лівого вінгера. Портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 20 млн євро.

Кутуджу також є лівим вінгером, але може зіграти й на правому фланзі та в центрі нападу. "Трансфермаркт" оцінює гравця в 5,5 млн євро. Минулого сезону він у 38 матчах забив 11 голів та зробив сім асистів.

Юксеку 26 років і він є дуже досвідченим опорником, хоча й встратив статус основного в команді. Вартість гравця оцінюється в 12 млн євро. Минулого сезону він у 30 матчах віддав два асисти.

Досвідчений 27-річний Емре Мор із "Еюпспора" грає правого вінгера. Минулого сезону в 22 матчах він двічі забив та зробив чотири асиста. "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,5 млн євро.

Ймовірно, подібні побажання не сподобаються керівництву "Шахтаря", бо ці позиції, крім опорного півзахисника, закривають по кілька бразильських талантів, за яких віддали великі кошти.

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