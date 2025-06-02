Зорю очолить сербський тренер, Скрипник обрав інший варіант

Віктор Скрипник. Фото: "Зоря"

У луганській "Зорі" продовжують шукати нового головного тренера. Младен Бартулович, який тренував клуб минулого сезону, в ньому не залишиться.

Наразі відомо, що клуб визначився з одним із головних претендентів, передає "UA Футбол".

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"Зоря" знайшла нового головного тренера

За інформацією джерел, у луганській "Зорі" команду очолить колишній футболіст "Зорі" та екстренер "Минаю" Желько Любенович.

При цьому основним кандидатом на папері досі є колишній наставник луганців Віктор Скрипник. Однак у нього є хороша пропозиція з чемпіонату Чехії, й скоріш за все, він не повернеться в Україну.

Джерела також повідомили, що Любенович готується до повернення в "Зорю" й почав перемовини з певними футболістами про перехід в клуб.

Зазначимо, що минулого сезону "Зоря" з Бартуловичем фінішувала на сьомій позиції.

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