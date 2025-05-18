Бартулович покине Зорю після матчу з Карпатами

Зоря невдовзі залишиться без Бартуловича — стала відома заміна
Після 30 туру української Прем’єр-ліги луганська "Зоря" залишиться без головного тренера. Хорват Младен Бартулович збирається залишити посаду.
Про це повідомив Telegram-канал "Інсайди від Пасічника".
Хто замінить Бартуловича в "Зорі"
Джерело заявило, що матч останнього 30-го туру проти львівських "Карпат" буде останнім для Бартуловича.
Інсайдер Дмитро Пасічник повідомив, що основною кандидатурою є Віктор Скрипник, який три роки працював з командою. Тренер був близький, щоб очолити команду взимку, але залишився дома в Німеччині.
З 2019 по 2022 рік Віктор Скрипник очолював луганську "Зорю" та вигравав з ними бронзові медалі УПЛ.
Також він мав невдалий досвід роботи з полтавською "Ворсклою" та "Металістом 1925" із Харкова.
Тренерську кар’єру Скрипник розпочинав у Німеччині, у "Вердері", де раніше виступав як гравець протягом восьми років. У Бремені він пройшов шлях від юнацької команди до головної, поступово піднімаючись кар’єрними сходами.
Після відходу з "Металіста 1925" фахівець повернувся до Німеччини та проходив додаткове навчання на тренерських курсах.
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