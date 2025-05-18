Бартулович покинет Зарю после матча с Карпатами

Младен Бартулович. Фото: "Заря"

После 30 тура украинской Премьер-лиги луганская "Заря" останется без главного тренера. Хорват Младен Бартулович собирается покинуть пост.

Об этом сообщил Telegram-канал "Инсайды от Пасечника".

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Источник заявил, что матч последнего 30-го тура против львовских "Карпат" будет последним для Бартуловича.

Инсайдер Дмитрий Пасечник сообщил, что основной кандидатурой является Виктор Скрипник, который три года работал с командой. Тренер был близок, чтобы возглавить команду зимой, но остался дома в Германии.

Виктор Скрипник. Фото: "Заря"

С 2019 по 2022 год Виктор Скрипник возглавлял луганскую "Зарю" и выигрывал с ними бронзовые медали УПЛ.

Также он имел неудачный опыт работы с полтавской "Ворсклой" и "Металлистом 1925" из Харькова.

Тренерскую карьеру Скрипник начинал в Германии, в "Вердере", где ранее выступал как игрок в течение восьми лет. В Бремене он прошел путь от юношеской команды до главной, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице.

После ухода из "Металлиста 1925" специалист вернулся в Германию и проходил дополнительное обучение на тренерских курсах.

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