Зарю возглавит сербский тренер, Скрипник выбрал другой вариант

Виктор Скрипник. Фото: "Заря"

В луганской "Заре" продолжают искать нового главного тренера. Младен Бартулович, который тренировал клуб в прошлом сезоне, в нем не останется.

Известно, что клуб определился с одним из главных претендентов, передает "UA Футбол".

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Желько Любенович. Фото: "Минай"

"Заря" нашла нового главного тренера

По информации источников, в луганской "Заре" команду возглавит бывший футболист "Зари" и экс-тренер "Миная" Желько Любенович.

При этом, основным кандидатом на бумаге до сих пор является бывший наставник луганчан Виктор Скрипник. Однако, у него есть хорошее предложение из чемпионата Чехии и скорее всего, он не вернется в Украину.

Источники также сообщили, что Любенович готовится к возвращению в "Зарю" и начал переговоры с определенными футболистами о переходе в команду.

Отметим, что в прошлом сезоне "Заря" с Бартуловичем финишировала на седьмой позиции.

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