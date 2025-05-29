Шахтар почне сезон 2025/26 з першого раунду кваліфікації Ліги Європи

Новий головний тренер "Шахтаря" Арда Туран в оточенні Даріо Срни та Сергія Палкіна. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар", який отримав нового головного тренера Арду Турана, тепер знає, коли почне сезон. Все залежало від старту в єврокубках.

"Гірники" могли стартувати осінні з групового статусу Ліги Європи, але з цим не склалося, повідомив портал Новини.LIVE.

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З якої стадії стартує в ЛЄ "Шахтар"

"Шахтар", як команду з кращим рейтингом УЄФА, могла просунути в основну сітку Ліги Європи лише перемога "Славена Белупо" над "Рієкою" в фіналі Кубка Хорватії.

Однак, в першій грі була нічия 1:1, а у матчі-відповіді "Рієка" перемогла 1:0.

Оскільки "Рієка", як чемпіон, кваліфікувалася до Ліги чемпіонів, її місце в груповому етапі Ліги Європи перейде до "Динамо" Загреб, яке посіло друге місце в чемпіонаті та й має вищий за "Шахтар" рейтинг УЄФА серед некваліфікованих команд.

Тому донецький "Шахтар" розпочне сезон 2025/26 влітку з першого раунду кваліфікації ЛЄ.

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