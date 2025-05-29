Шахтер начнет сезон 2025/26 с первого раунда квалификации Лиги Европы

Новый главный тренер "Шахтера" Арда Туран в окружении Дарио Срны и Сергея Палкина. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер", получивший нового главного тренера Арду Турана, теперь знает, когда начнет сезон. Все зависело от старта в еврокубках.

"Горняки" могли стартовать осенние с группового статуса Лиги Европы, но с этим не сложилось, сообщил портал Новини.LIVE.

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С какой стадии стартует в ЛЕ "Шахтер"

"Шахтер", как команду с лучшим рейтингом УЕФА, могла продвинуть в основную сетку Лиги Европы лишь победа "Славена Белупо" над "Риекой" в финале Кубка Хорватии.

Однако, в первой игре была ничья 1:1, а в ответном матче "Риека" победила 1:0.

Поскольку "Риека", как чемпион, квалифицировалась в Лигу чемпионов, ее место в групповом этапе Лиги Европы перейдет к "Динамо" Загреб, которое заняло второе место в чемпионате и имеет более высокий, чем "Шахтер", рейтинг УЕФА среди неквалифицированных команд.

Поэтому донецкий "Шахтер" начнет сезон 2025/26 летом с первого раунда квалификации ЛЕ.

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