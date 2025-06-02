Олександрія хоче призначити Шищенка, але є й інші кандидати

Колишній тренер "Олександрії" Руслан Ротань. Фото: "Олександрія"

У "Олександрії" займаються пошуком нового головного тренера, який замінить Руслана Ротаня, який після закінчення контракту пішов у "Полісся". Наразі в команді вже визначились з наставником.

Про це повідомив в ефірі свого YouTube-каналу коментатор Віктор Вацко.

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За інформацією джерела, головним кандидатом на посаду є наставник "Оболоні" Сергій Шищенко, який мунулого сезону зберіг команду в УПЛ, посівши з ними 10-те місце.

В сезоні 2023/2024 Щищенко вивів "Полісся" в Лігу конференцій.

Сергій Шищенко. Фото: "Оболонь"

Попри бажання "Олександрії", з запрошенням Шищенка можуть виникнути проблеми, оскільки у нього ще два роки контракту з "Оболонню". Тому "Олександрії" доведеться заплатити компенсацію за 47-річного тренера.

Джерело також зазначило, що тренер цікавий й іншим клубам УПЛ.

При цьому у "Олександрії" розглядають свого колишнього тренера Володимира Шарана та наставника "Чорноморця" Олександра Кучера.

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