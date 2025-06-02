Александрия хочет назначить Шищенко, но есть и другие кандидаты

Бывший тренер "Александрии" Руслан Ротань. Фото: "Александрия"

В "Александрии" занимаются поиском нового главного тренера, который заменит Руслана Ротаня, решившего уйти в "Полесье" после окончания. Сейчас в команде уже определились с наставником.

Об этом сообщил в эфире своего YouTube-канала комментатор Виктор Вацко.

Реклама

Читайте также:

Новый тренер для "Александрии"

По информации источника, главным кандидатом на должность является наставник "Оболони" Сергей Шищенко, который в прошлом сезоне сохранил команду в УПЛ, заняв с ними 10-е место.

В сезоне 2023/2024 Щищенко вывел "Полесье" в Лигу конференций.

Сергей Шищенко. Фото: "Оболонь"

Несмотря на желание "Александрии", с приглашением Шищенко могут возникнуть проблемы, поскольку у него еще два года контракта с "Оболонью". Поэтому "Александрии" придется заплатить компенсацию за 47-летнего тренера.

Источник также отметил, что тренер интересен и другим клубам УПЛ.

При этом в "Александрии" рассматривают своего бывшего тренера Владимира Шарана и наставника "Черноморца" Александра Кучера.

Напомним, украинская саблистка и самая титулованная спортсменка страны Ольга Харлан заинтересовала обращением из-за удара СБУ по России.

Наставник "Интера" Симоне Индзаги вскоре может стать невероятно богатым.

В гонке за "Золотой мяч-2025" лидирует футболист, на котором поставили крест в первые сезоны в "Барселоне".

У голкипера мадридского "Реала" Украины Андрея Лунина хорошее предложение из Турции.