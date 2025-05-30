Буткевич назвав головне завдання Ротаня в Поліссі

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич прокоментував майбутню співпрацю з новим головним тренером команди Русланом Ротанем.

Буткевич зізнався, що конкретних завдань тренерському штабу поки не ставили, повідомляє Instagram-акаунт "Полісся".

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"Полісся" завершило сезон 2024/2025 на четвертому місці в УПЛ, показавши найкращий результат в історії клубу. Призначення Руслана Ротаня стало кроком до подальшого прогресу, адже у 2024/25 він сенсаційно привів "Олександрію" до срібних медалей чемпіонату.

Новий тренер "Полісся" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Що вимагатиме "Полісся" від Ротаня

За словами президента клубу, основне очікування — стабільний крок уперед. Якщо прогрес продовжиться і наступного сезону команда фінішує третьою, це буде сприйнято як успіх.

"Очікування — це фініш, який буде в досягненнях. Наша мета: минулого року ми посіли п'яте місце, цього року — четверте. Якщо буде третє місце в наступному сезоні — буде добре", — зазначив Буткевич.

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