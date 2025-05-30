Буткевич назвал главное задание Ротаня в Полесье

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич прокомментировал будущее сотрудничество с новым главным тренером команды Русланом Ротанем.

Буткевич признался, что конкретные задачи тренерскому штабу пока не ставились, сообщает Instagram-аккаунт "Полесья".

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"Полесье" завершило сезон 2024/2025 на четвертом месте в УПЛ, показав наилучший результат в истории клуба. Назначение Руслана Ротаня стало шагом к дальнейшему прогрессу, ведь в 2024/25 он сенсационно привел "Александрию" к серебряным медалям чемпионата.

Новый тренер "Полесья" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Что потребует "Полесье" от Ротаня

По словам президента клуба, основное ожидание — стабильный шаг вперед. Если прогресс продолжится и в следующем сезоне команда финиширует третьей, это будет воспринято как успех.

"Ожидания — это финиш, который будет в достижениях. Наша цель: в прошлом году мы заняли пятое место, в этом — четвертое. Если будет третье место в следующем сезоне — будет хорошо", — отметил Буткевич.

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