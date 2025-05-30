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Буткевич объяснил, чего потребует от Ротаня в Полесье

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Дата публикации 30 мая 2025 16:31
Буткевич назвал главное задание Ротаня в Полесье
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич прокомментировал будущее сотрудничество с новым главным тренером команды  Русланом Ротанем.

Буткевич признался, что конкретные задачи тренерскому штабу пока не ставились, сообщает Instagram-аккаунт "Полесья".

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"Полесье" завершило сезон 2024/2025 на четвертом месте в УПЛ, показав наилучший результат в истории клуба. Назначение Руслана Ротаня стало шагом к дальнейшему прогрессу, ведь в 2024/25 он сенсационно привел "Александрию" к серебряным медалям чемпионата.

Руслан Ротань
Новый тренер "Полесья" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Что потребует "Полесье" от Ротаня

По словам президента клуба, основное ожидание — стабильный шаг вперед. Если прогресс продолжится и в следующем сезоне команда финиширует третьей, это будет воспринято как успех.

"Ожидания — это финиш, который будет в достижениях. Наша цель: в прошлом году мы заняли пятое место, в этом — четвертое. Если будет третье место в следующем сезоне — будет хорошо", — отметил Буткевич. 

Напомним, в сборной Украины могут произойти важные изменения в случае провала в отборе на ЧМ-2026. 

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Финал Лиги чемпионов-2025 будет доступен в качестве онлайн текстовой трансляции на портале Новини.LIVE. 

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спорт футбол Руслан Ротань тренер Геннадий Буткевич Полесье
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
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