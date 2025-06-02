Арда Туран хочет усилить Шахтер четырьмя турецкими футболистами

Арда Туран и Сергей Палкин. Фото: instagram.com/ardaturan

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран решил помочь команде на трансферном рынке. От специалиста уже поступили первые требования.

О требованиях Турана сообщил Gazete Yenigün.

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По информации источника, Туран передал шорт-лист трансферов руководству "Шахтера" и выглядит он очень странно.

Туран попросил купить вингеров "Галатасарая" Барыша Йылмаза, "Истанбул Башакшехира" Ахмета Кутуджу, "Эюспора" Эмре Мора, и опорного полузащитника "Фенербахче" Исмаила Юксека.

Самым интересным футболистом является Йылмаз, который провел за клуб в прошлом году 48 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал шесть ассистов. Играет в основном на позиции левого вингера. Портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 20 млн евро.

Кутуджу также является левым вингером, но может сыграть и на правом фланге и в центре нападения. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 5,5 млн евро. В прошлом сезоне он в 38 матчах забил 11 голов и сделал семь ассистов.

Юксеку 26 лет и он является очень опытным опорником, хотя и потерял статус основного в команде. Стоимость игрока оценивается в 12 млн евро. В прошлом сезоне он в 30 матчах отдал два ассиста.

Опытный 27-летний Эмре Мор из "Эюпспора" играет правого вингера. В прошлом сезоне в 22 матчах он дважды забил и сделал четыре ассиста. "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,5 млн евро.

Вероятно, подобные пожелания не понравятся руководству "Шахтера", потому что эти позиции, кроме опорного полузащитника, закрывают по несколько бразильских талантов, за которых отдали большие деньги.

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