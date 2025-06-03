Как выглядит жена Арды Турана — звездная модель Аслихан Доган

Аслихан Доган. Фото: instagram.com/aslihandoganturan

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран был мировой звездой, когда играл в футбол. Тогда и сейчас активно к его личной жизни привлекала внимание пресса.

Особенно активно освещалась его жизнь с супругой Аслихан Доган, передает портал Новини.LIVE.

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Аслихан Доган и Арда Туран. Фото: instagram.com/aslihandoganturan

Интересно, что несмотря на статус Турана, как мировой и турецкой звезды, на Аслихан подписаны всего 341 тысяча фолловеров.

У Турана интересная жена

Доган — элегантная турецкая модель, чья красота пленила наставника "Шахтера", с которым они обручились в 2018 году.

Аслихан Доган. Фото: instagram.com/aslihandoganturan

Туран назвал Аслихан "любовью своей жизни", а их свадьба едва не стала событием года в турецком футболе. На ней даже присутствовал президент Турции Реджеп Эрдоган.

Аслихан является дочерью влиятельного бизнесмена Салима Сабри Догана, который всегда был опорой для нее.

Аслихан Доган. Фото: instagram.com/aslihandoganturan

Стильная брюнетка с изысканной харизмой, Аслихан совмещает карьеру в модельном бизнесе с ролью заботливой матери. Она также пробовала силы на телевидении.

Также пара воспитывает двух сыновей: старшему в октябре 2025 года исполнится семь, младшему в июне — пять.

Аслихан Доган со своими сыновьями. Фото: instagram.com/aslihandoganturan

Аслихан часто сопровождает Арду на светских мероприятиях, добавляя блеска его статусу. Деушка остается одной из самых ярких футбольных жен Турции, олицетворяя красоту и грацию.

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