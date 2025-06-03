Модрич может продолжить карьеру в итальянском гранде

Лука Модрич прощается с "Реалом". Фото: Reuters/Isabel Infantes

Хорватский футболист Лука Модрич завершил свое 13-летнее пребывание в мадридском "Реале". После окончания контракта летом 2025 года, 39-летний полузащитник стал свободным агентом и рассматривает варианты продолжения карьеры в Европе.

Несмотря на возраст, полузащитник остается востребованным игроком благодаря своему опыту и мастерству, сообщает Diario AS.

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Бывший лидер "Реала" получил предложения от нескольких европейских клубов, заинтересованных в его услугах. Среди потенциальных направлений упоминаются клубы из Италии, где он мог бы внести значительный вклад в игру команды.

Куда может перейти Модрич

Итальянский "Милан" проявляет интерес к подписанию хорватского игрока. Клуб рассматривает возможность усиления полузащиты опытным футболистом, способным привнести стабильность и лидерство на поле.

Лука Модрич и Карло Анчелотти. Фото: Reuters/Isabel Infantes

В свою очередь, Лука Модрич открыт к новым вызовам и рассматривает предложения, которые позволят ему продолжить выступления на высоком уровне. Переход в "Милан" может стать логичным продолжением его карьеры в европейском футболе.

Окончательное решение ожидается в ближайшее время, и поклонники с нетерпением ждут новостей о будущем хорватского маэстро.

За время выступлений за "Реал" Модрич стал самым титулованным игроком в истории клуба, завоевав 28 трофеев, включая шесть Лиг чемпионов и четыре титула Ла Лиги. Он также был удостоен "Золотого мяча" в 2018 году и признан одним из величайших полузащитников своего поколения.

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