Жоан Гарсия перейдет в Барселону — тер Штеген может уйти

Жоан Гарсия после матча в Ла Лиге. Фото: instagram.com/__joangarcia/

Каталонская "Барселона" близка к подписанию нового вратаря. Им станет 24-летний испанец Жоан Гарсия из "Эспаньола".

Как сообщает издание Sport.es, клуб "Ханси" Флика согласовал условия контракта с голкипером и заплатит за трансфер около 25 млн евро.

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Жоан Гарсия провел впечатляющий сезон 2024/2025 в составе "Эспаньола". Он сыграл 38 матчей, в 8 из них не пропустил ни одного гола в свои ворота и стал лидером Примеры по количеству сейвов. Также за вратарем следил "Ньюкасл", однако сам футболист предпочел остаться в Испании и выбрать "Барсу" как оптимальную платформу для развития.

Переход Жоана Гарсии может повлечь за собой важные кадровые изменения. В частности, будущее Марка-Андре тер Штегена под вопросом. Немецкий голкипер почти не играл из-за травмы и потерял место в основе.

Марк-Андре Тер Штеген во время матча. Фото: instagram.com/mterstegen1/

Что говорит тер Штеген о своем будущем

После новостей о возможной замене, 33-летний капитан прокомментировал ситуацию. Немецкий футболист заявил, что никто из клуба не связывался с ним по поводу этой ситуации.

"Я уверен, что в следующем сезоне буду играть в "Барселоне", ведь это один из топовых клубов. Конкуренция — это нормально. Я жду нового сезона с молодой и голодной к победам командой", — заявил тер Штеген.

Большую часть прошлого сезона тер Штеген пропустил из-за серьезной травмы. На его место временно пришел Войцех Щенсный, который успел проявить себя и закрепиться в старте. Подписание Гарсии может окончательно закрыть вопрос вратарской ротации в пользу молодости и перспективы.

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