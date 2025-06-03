Жоан Гарсія перейде в Барселону — тер Штеген може піти

Жоан Гарсія після матчу в Ла-Лізі. Фото: instagram.com/__joangarcia/

Каталонська "Барселона" близька до підписання нового воротаря. Ним стане 24-річний іспанець Жоан Гарсія з "Еспаньола".

Як повідомляє видання Sport.es, клуб "Гансі" Фліка погодив умови контракту з голкіпером і заплатить за трансфер близько 25 млн євро.

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Жоан Гарсія провів вражаючий сезон 2024/2025 у складі "Еспаньола". Він зіграв 38 матчів, у 8 із них не пропустив жодного гола у свої ворота та став лідером Прімери за кількістю сейвів. Також за воротарем стежив "Ньюкасл", проте сам футболіст вважав за краще залишитися в Іспанії та обрати "Барсу" як оптимальну платформу для розвитку.

Перехід Жоана Гарсії може спричинити важливі кадрові зміни. Зокрема, майбутнє Марка-Андре тер Штегена під питанням. Німецький голкіпер майже не грав через травму та втратив місце в основі.

Марк-Андре Тер Штеген під час матчу. Фото: instagram.com/mterstegen1/

Що говорить тер Штеген про своє майбутнє

Після новин про можливу заміну, 33-річний капітан прокоментував ситуацію. Німецький футболіст заявив, що ніхто з клубу не зв'язувався з ним з приводу цієї ситуації.

"Я впевнений, що наступного сезону гратиму в "Барселоні", адже це один із топових клубів. Конкуренція — це нормально. Я чекаю нового сезону з молодою і голодною до перемог командою", — заявив тер Штеген.

Більшу частину минулого сезону тер Штеген пропустив через серйозну травму. На його місце тимчасово прийшов Войцех Щенсний, який встиг проявити себе та закріпитися в старті. Підписання Гарсії може остаточно закрити питання воротарської ротації на користь молодості та перспективи.

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