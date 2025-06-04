Стало известно сколько ПСЖ предлагает до 50 млн евро за Забарного

Илья Забарный. Фото: УАФ

Украинский центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный на ближайшей неделе может быть продан. Единственным покупателем на него является "Пари Сен-Жермен".

Французский журналист Саша Бенита на своем YouTube-канале назвал стоимость украинского футболиста.

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Сколько хотят отдать за Забарного

По информации Бениты, "ПСЖ" предложил за 22-летнего центрбека 45-50 млн евро и хочет завершить сделку до старта клубного чемпионата мира 14 июня.

Ожидается, что все же меньше чем за 50 млн евро игрока не продадут. За такую же сумму "Борнмут" продал "Реалу" центрбека Дина Хайсена.

Также стало известно, что Забарный колебался из-за присутствия в "ПСЖ" российского вратаря Матвея Сафонова, но в клубе готовы избавиться от него.

Забарный сыграл 39 матчей за "Борнмут" в сезоне 2024/25, отдал одну результативную передачу и помог клубу финишировать девятым в АПЛ.

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