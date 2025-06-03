ПСЖ ведет переговоры с Забарным и намекает на возможный отход Сафонова

Илья Забарный. Фото: УАФ

Французский "ПСЖ" продолжает вести переговоры по трансферу украинского центрального защитника "Борнмута" Ильи Забарного. Представители клуба 2 июня посетили Англию и общались с "вишнями".

Издание L'Equipe сообщило, что Забарный также общался с представителями "ПСЖ".

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Матвей Сафонов. Фото: Reuters

О чем Забарный говорил с "ПСЖ"

По информации источника, украинского центрбека очень волновал вопрос наличия российского голкипера Матвея Сафонова. Зимой Илья отказался от трансфера из-за наличия этого вратаря.

Во время разговора руководство "ПСЖ" сообщило Забарному, что не уверено относительно будущего Сафонова в клубе и существует вероятность, что вратарь уйдет из команды.

В прошлом сезоне Забарный провел за "Борнмут" 39 матчей, где отдал один ассист. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 42 млн евро.

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